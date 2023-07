Tour de France Femmes 2023: Liveblog – Etappe 6 naar Blagnac vrijdag 28 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De loodzware beklimmingen doemen al op aan de horizon in de Tour de France Femmes, maar vandaag worden de rensters nog even gespaard. Het lijkt wederom een buitenkansje te zijn voor de snelle vrouwen. Onderweg wachten vier klimmetjes, maar die hebben niet al te veel om het lijf. Wie wint in Blagnac?

De zesde rit van de Tour de France Femmes kent een parcours van ruim 122 kilometer. Vier beklimmingen van de vierde categorie vormen hierbij de obstakels van de dag. De laatste ligt op zo’n veertig kilometer van de streep en daarna golft het ook niet echt meer zoals het in eerdere etappes nog wel deed.

Op een goede 1100 meter van de meet is een chicane over het tramspoor de laatste hindernis, waarna de laatste rechte lijn wordt ingezet. Maar oei, de woei. Het gebied tussen de rivieren Le Tescou (na ongeveer tachtig kilometer) en de Garonne is mogelijk geschikt voor waaiervorming. Reken maar dat rensters meteorologen zullen raadplegen om te kijken wat de wind gaat doen.

Mis niets van de zesde etappe van de Tour de France Femmes 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 14.20 uur

Officiële start: 14.30 uur

Finish: tussen 17.20 uur en 17.40 uur

Afstand: 122,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de la Cadène: tussen 15.10 en 15.20

Passage Côte de Puycelsi: tussen 15.40 en 15.50

Passage Côte du Clos Pourtié: tussen 15.50 en 16.00

Passage Côte de la Gayre: tussen 16.20 en 16.40

Tussensprint Hameau de Rastel: tussen 16.35 en 16.55

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelneemsters (ProCyclingStats)