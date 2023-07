Tour de France Femmes 2023: Liveblog etappe 4 naar Rodez – De langste rit in de ronde woensdag 26 juli 2023 om 08:00

De vierde rit van de Tour de France Femmes is de langste rit in deze Tour. Hoewel de eerste helft van de etappe aangenaam oogt, blijft dit niet de hele dag het geval. Het laatste deel van de etappe is stevig met vier pittige hellingen. Daarnaast zal ook de lengte van de rit erin hakken.

Na een relatief vlak begin met slechts twee klimmetjes luidt de tussensprint de finale in. Daarin vinden we een paar echte (s)lopers in de vorm van de Côte de Colombiès (6,5 km à 4,2%) en de Côte de Moyrazès (4,6 km à 5,5%). In de slotfase is het daarna de Côte de Lavernhe (2,2 km aan 7,1%) die op een kilometer of tien van de streep een mooie springplank kan vormen.

Ook de slotkilometer komt nog venijnig uit de hoek zetten in de vorm van de Côte de Saint-Pierre (600 meter à 9,6%). Genoeg rensters met klassementsaspiraties die tijdens deze etappe kansen zullen zien om een ander een loer te draaien op weg naar Rodez, maar ook rensters van het genre Vos en Wiebes zouden hier op de steile slotstrook kunnen toeslaan.

Mis niets van de vierde etappe van de Tour de France Femmes 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.10 uur en 17.45 uur

Afstand: 177,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Col de Crayssac: tussen 13.05 en 13.10

Passage Côte de Falgeyras: tussen 14.50 en 15.10

Tussensprint Rignac: tussen 16.00 en 16.25

Passage Côte de Colombiès: tussen 16.15 en 16.45

Passage Côte de Moyrazès: tussen 16.45 en 17.20

Passage Côte de Lavernhe: tussen 16.55 en 17.30

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelneemsters (ProCyclingStats)