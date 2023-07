Tour de France Femmes 2023: Liveblog – Etappe 1 van en naar Clermont-Ferrand zondag 23 juli 2023 om 09:00

Het is de slotdag van de Tour voor mannen, maar het wielrennen gaat in Frankrijk vrolijk verder. Het is namelijk ook de dag van de start van de Tour de France Femmes. Het traject van de eerste etappe loopt voornamelijk over de vlakte van Limagne. Pas op twee derde van de openingsrit begint het een beetje te golven. Wie pakt hier de eerste gele trui?

Er zijn genoeg loeizware parcoursen uit te tekenen in en om Clermont-Ferrand, maar een explosieve etappe door het vulkanengebied blijft uit. De eerste dag krijgen de vrouwen een grotendeels vlakke rit voorgeschoteld. Cruciaal zullen de laatste vijftien kilometer zijn. Want in de finale is de Côte de Durtol (1,7 km à 7,2%) de voornaamste hindernis van de dag.

Op die top wordt de eerste bergtrui vergeven, waarna een afdaling naar Clermont-Ferrand rest. Daar lijkt een sprint het meest waarschijnlijk, maar hoe groot zal de voorste groep nog zijn? Daarbij: wordt het wel een sprint? De laatste drie kilometers, die licht omlaag lopen lenen zich wellicht ook nog voor een late alles-of-nietspoging. De gele trui lonkt in ieder geval voor de eerste die als eerste de streep bij de de universiteit passeert.

Mis niets van de eerste etappe van de Tour de France Femmes 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 15.15 uur en 15.40 uur

Afstand: 123,8 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Saint-Hippolyte: tussen 14.40 en 15.00

Passage Côte de Durtol: tussen 15.05 en 15.25

