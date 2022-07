Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 8 naar La Super Planche des Belles Filles zondag 31 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. Het slotstuk vindt plaats op La Planche des Belles Filles, inclusief de onverharde finale met percentages tot 24%! Wie grijpt hier de eindzege?



De Tourhonger voor La Planche des Belles is nog altijd niet gestild. In 2012 maakte de Tour de France voor het eerst kennis met de Vogezenkneiter en sindsdien hebben we er al enkele straffe staaltjes wielrennen gezien. De Tourhonger voor La Planche des Belles is nog altijd niet gestild. In 2012 maakte de Tour de France voor het eerst kennis met de Vogezenkneiter en sindsdien hebben we er al enkele straffe staaltjes wielrennen gezien.

Op La Super Planche des Belles Filles wordt gefinisht op het onverharde pad. De klim kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7% over zeven kilometer, maar in de ongeasfalteerde slotkilometer stijgt het maximaal aan 24%. We zouden bijna vergeten dat er voor de slotklim ook al twee beklimmingen zijn overwonnen. Te beginnen met de Côte d’Esmouilières (2,3 km aan 8,5%) en de veel bekendere Ballon d’Alsace (8,7 km aan 6,9%).

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.55 uur

Officiële start: 14.05 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.49 uur

Afstand: 123,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Faucogny et la Mer: tussen 15.14 en 15.20 uur

Passage Côte d’Esmouilières (2): tussen 15.22 en 15.28 uur

Passage Ballon d’Alsace (1): tussen 16.24 en 16.40 uur

Passage La Super Planche des Belles Filles (1): tussen 17.25 en 17.49 uur

Tour Femmes 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour Femmes 2022: Voorbeschouwing op de favorieten (WielerFlits)

Deelnemerslijst