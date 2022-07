Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 7 naar Le Markstein zaterdag 30 juli 2022 om 08:00

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. Het slotweekend trekt het peloton de Vogezen in en deze rit naar Le Markstein is de eerste serieuze bergrit.



Op de eerste twee beklimmingen zal het kaf al serieus van het koren worden gescheiden. Te beginnen met de 9,3 kilometer lange Petit Ballon (aan 8,1%) en na de Col du Platzerwasel (7,1 km aan 8,3%) komt het peloton – of wat daar nog van over is – voor een eerste keer over de finishlijn, zij het in tegenovergestelde richting.

De beslissing wat betreft de etappezege – en misschien al wel de eindzege – zal vallen op de Grand Ballon (13,5 km aan 6,7%). Op deze klim loopt de steiltegraad amper in de dubbele cijfers, maar ze is zeker in het tweede deel zwaar genoeg om voor verschillen te zorgen. Na vijf kilometer klimmen vallen er ook nog bonusseconden te rapen in het dorpje Goldbach-Altenbach. Na de top van de Grand Ballon is het nog ruim zeven kilometer naar de streep.

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.50 uur

Afstand: 127,1 kilometer

Belangrijke passages:

Passage Petit Ballon (1): tussen 15.04 en 15.17 uur

Passage Col du Platzerwasel (1): tussen 15.26 en 15.41 uur

Passage finish Le Markstein: tussen 15.43 en 16.06 uur

Tussensprint Oderen: tussen 16.07 en 16.31 uur

Bonussprint Goldbach-Altenach: tussen 16.39 en 17.08 uur

Passage Grand Ballon (1): tussen 17.07 en 17.40 uur

