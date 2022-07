Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 6 naar Rosheim vrijdag 29 juli 2022 om 08:00

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. De zesde etappe naar Rosheim kent stiekem best nog wat hoogtemeters, maar is vooral een opwarmer voor het slotweekend.



Het klinkt als een ideale rit voor een groep vluchters die om de zege mag strijden, al zijn er ook voldoende sprintsters die wel een heuveltje kunnen overleven. Al vrij snel na de start doemt de vrij eenvoudige Col d’Urbeis op. Veertig relatief vlakke kilometers later volgen de Côte de Klingenthal en de Côte de Grendelbruch elkaar snel op, maar daarna is het weer een lange tijd wachten op het volgende obstakel.

De Route de Molkirch is na honderd kilometer een mogelijkheid om seconden te pakken en de ultieme finale te verkennen. In de afsluitende omloop die volgt, ligt de Côte de Boersch (2 km aan 4,4%). Zoals de rest van de beklimmingen is deze niet erg moeilijk en dat biedt heel wat rensters kans om wat moois op poten te zetten. Vanaf de top is het nog vier kilometer tot de finish.

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.00 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.18 en 16.38 uur

Afstand: 129,2 kilometer

Belangrijke passages:

Col d’Urbeis (4): tussen 13.38 en 13.41 uur

Côte de Klingenthal (4): tussen 14.36 en 14.46 uur

Côte de Grendelbruch (3): tussen 14.48 en 14.59 uur

Tussensprint Urmatt: tussen 15.13 en 15.27 uur

Bonussprint Route de Molkirch: tussen 15.35 en 15.50 uur

Finishpassage Rosheim: 15.46 en 16.03 uur

Côte de Boersch (4): tussen 16.05 en 16.24 uur

