Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 5 naar Saint-Dié-des-Vosges donderdag 28 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. De vijfde etappe is de langste van de acht en lijkt gemaakt voor de sprintsters, al weet je het maar nooit deze Tour…



Aan het einde van de vijfde etappe zullen er echter maar liefst 175 kilometers op de teller staan. Dat is de langste koersafstand ooit in een UCI-koers voor vrouwen, vijftien kilometer meer zelfs dan de huidige limiet. Onderweg zijn er twee mogelijkheden om punten te vergaren voor de bergtrui, al telt het met slechts twee beklimmingen van vierde categorie niet echt lekker aan.

Op twintig kilometer van het einde is er nog weer een mogelijkheid om bonusseconden te vergaren op de eerste ‘Col’ van deze Tour de France Femmes. Maar of de sprintsters zich druk zullen maken om deze Col du Haut du Bois (1,5 km à 4,9%)? Vermoedelijk niet. De kans is groot dat in Saint-Dié-des-Vosges gesprint gaat worden om de ritzege.

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.12 en 16.40 uur

Afstand: 175,6 kilometer

Belangrijke passages:

Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (4): tussen 13.25 en 13.35 uur

Côte de Gripport (4): tussen 14.29 en 14.46 uur

Tussensprint Charmes: tussen 14.29 en 14.46 uur

Côte du Haut du Bois: tussen 15.42 en 16.07 uur

