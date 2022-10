Tour 2023: Liveblog – Presentatie parcours Tour de France 2023 donderdag 27 oktober 2022 om 11:00

Huidige Kopgroep

Het parcours van de Giro d’Italia is al bekend, dus dan kan de Tour de France niet achterblijven. Vandaag wordt in het Palais des Congrès in Parijs het rittenschema van de editie van 2023 gepresenteerd. Welke bergetappes krijgen we voorgeschoteld en zitten er nog verraderlijke ritten tussen?

Dat de Tour 2023 in Bilbao van start gaat, wisten we al even. Er staan zeker drie etappes in het Baskenland op het programma, waarna het peloton naar Frankrijk afdraait. De afgelopen weken lekte steeds weer wat uit het het parcours; vandaag geeft Tourdirecteur Christian Prudhomme het complete routeschema prijs. Ook het parcours van de Tour de France Femmes 2023 zal gepresenteerd worden.

Om 11.30 uur gaat de presentatie van start. Deze zal live worden uitgezonden op Eurosport 1 en is ook online te zien via de Eurosport Player, GCN+ en de website van de Tour de France en de Tour de France Femmes.

Mis niets van de presentatie van het Tourparcours voor 2023 het WielerFlits-liveblog!