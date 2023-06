Tour 2023: Liveblog – Mis niets van de laatste dagen voor het Grand Départ in Bilbao woensdag 28 juni 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De Tour de France staat voor de deur. Dé wielerkoers waar menig wielerliefhebber een lange tijd naar uitkijkt. Of moeten we Tour de Francia zeggen? De Tour start dit jaar namelijk in het Baskenland. Blijf hier op de hoogte van de laatste ontwikkeling voor de start op zaterdag 1 juli in Bilbao.

Mis niets van de laatste ontwikkelingen voorafgaand aan de Tour de France 2023 in het WielerFlits-liveblog. Het gesprek van de dag? Dat vindt natuurlijk plaats in onze live chat!

