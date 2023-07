Tour 2023: Liveblog – Etappe 5 naar Laruns – Klassementsrenners, opgelet! woensdag 5 juli 2023 om 08:00

Het peloton komt in de rit van vandaag voor het eerste boven de 1500 meter. Onderweg naar Laruns trotseert het peloton drie beklimmingen, waarvan de Col du Soudet de scherprechter is. Zien we hier een aanval van de klassementsmannen? Tadej Pogačar koestert goede herinneringen aan Laruns.



Deze rit lijkt in veel opzichten op de negende etappe in de Tour van 2020, die ook van Pau naar Laruns ging en waarin Tadej Pogačar zijn eerste Tour-etappe won. Net als toen volgt al vroeg in de rit de Côte de Haut de Bauch (2,1 kilometer à 5,8 procent). Daarna rijden de renners over relatief vlak terrein naar de uitdagende Col du Soudet (15,1 kilometer aan 7 procent).

In de laatste veertig kilometer wachten ook nog de Col d’Ichère (4,4 kilometer aan 6,2 procent) en de Col de Marie Blanque (9,2 kilometer aan 7,6 procent). Vooral de laatste vijf kilometer zijn verschroeiend steil. Na de top van de Marie Blanque zijn er nog achttien dalende kilometers tot de finish in Laruns.

Mis niets van de vijfde etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.25 uur

Finish: tussen 17.20 uur en 17.55 uur

Afstand: 162,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Lanne-en-Barétous: tussen 14.25 en 14.35

Passage Col du Soudet: tussen 15.35 en 16.00

Passage Col d’Ichère: tussen 16.30 en 16.55

Passage Col de Marie Blanque: tussen 17.00 en 17.30

