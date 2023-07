Tour 2023: Liveblog – Etappe 4 naar Nogaro dinsdag 4 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De renners met rappe benen zijn vandaag met een goed gevoel opgestaan. De rit van Dax naar Nogaro kent namelijk geen grote obstakels en is een uitgelezen kans voor de sprinters om een ritzege te pakken. Wie zet een eerste belangrijke stap richting het groen?



Na de start in Dax rijden de renners in oostelijke richting naar plaatsen als Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan, Labastide-d’Armagnac en Eauze. De route is niet heel uitdagend, waardoor het peloton zich in de laatste vijftig kilometer kan opmaken voor een massasprint.

Opvallend genoeg finisht de etappe niet in het centrum van Nogaro, maar op het autocircuit van Paul Armagnac, wat ongetwijfeld voor mooie beelden zal zorgen. Eddy Merckx won eerder al op dit circuit het Critérium des As. Wie treedt in zijn voetsporen?

Mis niets van de vierde etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.10 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.10 uur en 17.35 uur

Afstand: 182 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Notre-Dame des Cyclistes: tussen 15.15 en 15.30

Passage Côte de Dému: tussen 16.35 en 16.55

