Tour 2023: Liveblog – Etappe 3 naar Bayonne

Deze eerste maandag is er geen rustdag, maar steken de renners wél de grens naar Frankrijk over. In een relatief vlakke rit van Amorebieta naar Bayonne blijven de renners op Baskisch grondgebied. De sprinters zullen hun kansen ruiken in Frans-Baskenland, maar er liggen kapers op de kust.



Na de start in Amorebieta rijdt het peloton in rap tempo naar de Golf van Biskaje via de Côte de Trabakua (5,4 kilometer à 5,2%) en Côte de Milloi (2,6 kilometer à 4,5%). Gedurende een kilometer of tachtig volgen de renners dan de kustlijn en trotseren ze de beklimmingen van de Côte d’Itziar (5 kilometer à 4,2%) en Côte de Benta (5,4 kilometer à 6,1%).

Eenmaal in Frankrijk is er nog vijftig kilometer te rijden tot de meet in Bayonne. Sprinters die op eerdere beklimmingen zijn gelost, krijgen alle tijd om weer terug te komen. Enkel de Côte de Saint-Pée-sur-Nivelle (3,9 kilometer à 3,1%) zou dan nog roet in het eten kunnen gooien van de sprinters. Lonkt een massasprint in Bayonne?

Mis niets van de derde etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.00 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.10 uur en 17.45 uur

Afstand: 187,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Trabakua: tussen 13.30 en 13.40

Passage Côte de Milloi: tussen 13.55 en 14.05

Tussensprint Deba: tussen 14.40 en 14.50

Passage Côte d’Itziar: tussen 14.45 en 15.00

Passage Côte de Benta: tussen 15.25 en 15.45

Passage Côte de Saint-Pée-sur-Nivelle: tussen 16.45 en 17.10

