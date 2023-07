Tour 2023: Liveblog – Etappe 20 bergrit naar Le Markstein zaterdag 22 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het is voor sommigen alles of niets op de voorlaatste dag van de Tour de France. In een monsterrit naar Le Markstein Fellering moeten de renners zes cols over. Eén slechte of goede dag kan voor de klassementsmannen vandaag allesbepalend zijn, maar Jonas Vingegaard staat soeverein aan de leiding.



De voorlaatste etappe van de Tour start in Belfort. In deze rit van 133 kilometer staan liefst zes cols op het programma. Zo doen de renners de Ballon d’Alsace (11,5 km aan 5,3%), de Col de la Croix de Moinats (5,2 km aan 7,1%), de Col de Grosse Pierre (3,2 km aan 7,2%) en de Col de la Schlucht (4,4 km aan 4,9%) aan.

In de laatste dertig kilometer wachten namelijk nóg twee beklimmingen van de eerste categorie: de Petit Ballon (9,2 km aan 8,2%) en de Col du Platzerwasel (7,1 km aan 8,3%). Renners kunnen in deze korte etappe nog heel het klassement op de kop zetten. Trekken Vingegaard en Jumbo-Visma hier de eindzege over de streep?

Mis niets van de twintigste etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.45 uur

Finish: tussen 16.50 uur en 17.20 uur

Afstand: 133,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Ballon d’Alsace: tussen 14.00 en 14.05

Tussensprint Fresse-sur-Moselle: tussen 14.35 en 14.40

Passage Col de la Croix de Moinats: tussen 15.00 en 15.10

Passage Col de Grosse Pierre: tussen 15.10 en 15.20

Passage Col de la Schlucht: tussen 15.30 en 15.45

Passage Petit Ballon: tussen 16.15 en 16.30

Passage Col du Platzerwaseln: tussen 16.35 en 16.55

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 20 bergrit naar Le Markstein – Klassementstoetje in de Vogezen