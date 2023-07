Tour 2023: Liveblog – Etappe 18 naar Bourg-en-Bresse donderdag 20 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Voor de overgebleven sprinters is dit één van de twee kansen in de slotweek van de Tour de France. In de rit naar Bourg-en-Bresse mogen zij de Alpen links laten liggen. Slechts twee beklimmingen van de vierde categorie staan tussen hen en een mogelijke sprintzege.



De achttiende etappe gaat van start in Moûtiers. Hoewel de renners zich nog altijd aan de voet van de Alpen begeven, telt deze etappe slechts twee hellingen van de vierde categorie: de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km aan 4,1%) en de Côte de Boissieu (2,4 km aan 4,7%). De sprinters zullen er als de kippen bij zijn voor winst. De laatste kilometer gaat in een rechte lijn op de finishlijn af.

Mis niets van de achttiende etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.30 uur en 17.55 uur

Afstand: 185 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Chambéry-le-Haut: tussen 14.50 en 15.05

Passage Côte de Boissieu: tussen 15.45 en 16.05

Tussensprint Saint-Rambert-en-Bugey: tussen 16.25 en 16.40

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 18 naar Bourg-en-Bresse – Pikken de sprinters er nog eentje mee?