Tour 2023: Liveblog – Etappe 17 over Col de la loze naar Courchevel woensdag 19 juli 2023 om 08:00

Het is de derde week. De klassementsmannen mogen zich gaan opmaken voor de eindstrijd. Vandaag is de Col de la Loze dé scherprechter in de strijd om het geel. Spektakel is gegarandeerd!



Vanuit de start in Saint-Gervais-les-Bains wacht al na vijftien kilometer de voet van de Col des Saisies (13,5 km aan 5,2%). Daarna volgt een lange en soms steile afdaling naar de tweetrapsraket Col de Meraillet, die overgaat in de Cormet de Roselend (20,3 kilometer aan 6,1%).

Na de listige afdaling zetten de renners koers naar de Côte de Longefoy (6,7 km aan 7,5%). Na de Longefoy dalen de renners nu af naar de voet van de slotklim: de Col de la Loze (28,6 km aan 6%). Na de top van de Col de la Loze volgt een korte afdaling van vijf en een halve kilometer, alvorens de renners nog één kilometer aan 7,7% moeten klimmen naar de finish in Courchevel.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.45 uur

Afstand: 166 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Col des Saisies: tussen 13.20 en 13.30

Tussensprint Beaufort: tussen 13.35 en 13.45

Passage Cormet de Roselend: tussen 14.25 en 14.50

Passage Côte de Longefoy: tussen 15.10 en 15.35

Passage Col de la Loze: tussen 16.55 en 17.40

