Tour 2023: Liveblog – Etappe 16 tijdrit naar Combloux dinsdag 18 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het is hopen dat de renners goed hebben kunnen rusten op de tweede en laatste rustdag van de Tour de France. In een race tegen de klok werkt vandaag ieder individueel een parcours van 22 kilometer af. De zeshonderd hoogtemeters maken het een lastige tijdrit.



De tijdrit gaat van start in Passy. Vlak na de start komen de renners de Côte des Soudans (1,3 kilometer aan 8,8 procent) tegen, waar de coureurs zich, met het klimgeweld dat later in de tijdrit nog komen gaat, lelijk kunnen vergalopperen.

Dit latere klimgeweld bestaat uit het trotseren van de Côte de Domancy (2,5 kilometer aan 9,4 procent). Na de Côte de Domancy klimmen de renners nog een goede 3,5 kilometer door aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. In totaal telt de tijdrit meer dan 600 hoogtemeters in 22 kilometer.

Mis niets van de zestiende etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 13.05 uur

Finish eerste renner: tussen 13.35 en 13.45 uur

Start laatste renner: 17.00 uur

Finish laatste renner: tussen 17.25 uur en 17.35 uur

Afstand: 22,4 kilometer

Tussenpunten: na 7,1 km, 16,1 km en 18,9 km

