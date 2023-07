Tour 2023: Liveblog – Etappe 15 naar Saint-Gervais zondag 16 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Op de tweede zondag van de Tour de France mag het peloton de benen flink testen in een bergrit, die finisht in Saint-Gervais. Het is de hele dag klimmen en klauteren geblazen. Met een rustdag in het vooruitzicht kan er met krachten gesmeten worden.



De 180 kilometer lange etappe brengt het peloton eerst naar Annecy. Na 30 kilometer staan daar drie beklimmingen op het programma, die niet gecategoriseerd zijn. In het tweede deel van de etappe rijden de renners in oostelijke richting naar de Italiaanse grens. Na 81 kilometer wordt de top van de Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km aan 7,4%) gerond.

Daarna begint de finale met de Col de la Croix Fry (11,7 km aan 7%) en de Col des Aravis (4,6 km aan 6,1%). Vóór de absolute finale in Saint-Gervais (7 km aan 7,7%) wacht nog de verraderlijke Côte des Amerands (2,7 km aan 10,1%) op tien kilometer van de meet.

Mis niets van de vijftiende etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 18.00 uur en 18.35 uur

Afstand: 179 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Bluffy: tussen 14.55 en 15.05

Passage Col de la Forclaz de Montmin: tussen 15.15 en 15.35

Passage Col de la Croix Fry: tussen 16.30 en 16.55

Passage Col des Aravis: tussen 16.40 en 17.10

Passage Côte des Amarands: tussen 17.40 en 18.15

Passage Saint-Gervais Mont-Blanc: tussen 18.00 en 18.35

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 15 bergrit naar Saint-Gervais – Nieuwe strijd