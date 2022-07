Tour 2022: Liveblog – Etappe 9 naar Châtel zondag 10 juli 2022 om 08:00

De eerste week van de Tour de France wordt afgesloten met de negende etappe, van UCI-thuisplaats Aigle naar Châtel les Portes du Soleil. Dit mag met twee cols van de eerste categorie de eerste echte bergrit van deze Ronde van Frankrijk genoemd worden.



Al snel doemt met de Côte de Bellevue de eerste klim van de dag op, dat met een lengte van nog geen drie kilometer aan 5,6% niet veel voorstelt. Verder het binnenland in wacht met de Col des Mosses (12,4 km aan 3,8%) de eerste bergpas. In 2009 en 2016 zat deze beklimming ook in het Tourparcours. Met een lengte van ruim acht kilometer en stijgingspercentages van 8% en met pieken tot 14,9% is de Col de la Croix de lastigste klim van de dag. Het brengt de renners naar 1.779 meter hoogte.

De laatste grote hindernis van de dag is de Pas de Morgins. De top van deze ruim 16 kilometer (5,7% gemiddeld) lange klim, waarvan het zwaartepunt halverwege ligt en de laatste kilometers relatief vlak zijn, ligt vlak voor de Franse grens in het Zwitserse plaatsje Morgins. Vanaf hier volgt een korte, bochtige afdaling voor een laatste beklimming die in een bijna rechte lijn naar skioord Châtel leidt.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.05 uur

Afstand: 192,9 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Bellevue: tussen 13.40 en 13.45 uur

Tussensprint Semsales: tussen 14.05 en 14.15 uur

Passage Col des Mosses: tussen 15.25 en 15.45 uur

Passage Col de la Croix: tussen 16.00 en 16.25 uur

Passage Pas de Morgins: tussen 17.15 en 17.50 uur

