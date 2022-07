Tour 2022: Liveblog – Etappe 21 slotrit naar Parijs zondag 24 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Pak de champagneflessen, de feestneuzen en moppenboekjes er maar bij, want de laatste etappe van de Tour de France 2022 is opnieuw een parade richting de Champs-Élysées. Na de tijdrit van gisteren heeft het peloton zich begeven richting de hoofdstad Parijs, waar Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma in de schijnwerpers staan.



Het startschot van etappe 21 klinkt bij Paris La Défense Arena. Dit is een stadion in de buitenwijk Nanterre, even ten westen van het centrum van Parijs. Van de Paris La Défense Arena is het ongeveer acht kilometer naar de Champs-Élysées. Maar organisator ASO vond dat iets te karig, dus is een etappe van ruim 115 kilometer uitgetekend.

Onderweg ligt ook nog de Côte de la forêt de Meudon (600 meter aan 10,8%) voor nog een bergsprint. Voor wat het waard is. Daarna wijst de navigatie de route richting de Champs-Élysées aan. Na de eerste passage aan de streep wachten nog acht rondjes van ongeveer zeven kilometer, die zoals altijd wél op het scherpst van de snede betwist zullen worden.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 16.30 uur

Officiële start: 16.45 uur

Finish: tussen 19.25 en 19.45 uur

Afstand: 115,6 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Pavé des Gardes: tussen 17.45 en 17.55 uur

Tussensprint Champs-Élysées: tussen 18.30 en 18.40 uur (800 meter na derde passage aan de finish)

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 21 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)