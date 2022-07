Tour 2022: Liveblog – Etappe 18 bergrit naar Hautacam donderdag 21 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De achttiende etappe van de Tour de France 2022 begint in het katholieke bedevaartsoord Lourdes. Er staat een bergetappe van iets meer dan 140 kilometer op het programma. Een korte rit, net als die naar Peyragudes. De finish ligt op de Pyreneeën-beklimming van Hautacam.



Vanuit de startplaats gaat het eerst in westelijke richting naar Louvie-Juson, waar de route de renners in zuidelijke richting stuurt tot in Laruns. Daar wacht na ongeveer zestig nagenoeg vlakke kilometers de eerste beklimming van de dag. En dat is niet de minste, namelijk de Col d’Aubisque (16,4 km aan 7,1%). Hoger dan de 1.703 meter op de top van de Aubisque komt het peloton deze etappe niet meer.

De finale lijkt al vroeg te beginnen, want een kleine vijftig kilometer voor de finish begint de steile Col de Spandelles (10,4 km aan 8,1%) vanuit Ferrières. Deze klim loopt constant aan meer dan 8% omhoog. Als de top wordt bereikt is het nog ruim dertig kilometer naar de aankomst, waarvan bijna twintig kilometer in dalende lijn. De slotklim leidt de renners naar de 1.520 meter hoge Hautacam (13,6 km aan 7,8%).

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.55 uur

Afstand: 143,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Laruns: tussen 15.00 en 15.10 uur

Passage Col d’Aubisque: tussen 15.40 en 15.55 uur

Passage Col de Spandelles: tussen 16.30 en 16.55 uur

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 18 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)