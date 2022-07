Tour 2022: Liveblog – Etappe 17 bergrit naar Peyragudes woensdag 20 juli 2022 om 08:00

De Tour de France heeft gekozen voor korte en explosieve etappes in de slotweek door de Pyreneeën. Vandaag is de start in Saint-Gaudens en onderweg liggen de Col d’Aspin, de Houquette d’Ancizan en de Col de Val Louron-Azet binnen veertig kilometer van elkaar. Na die laatste klim wacht de eerste finish bergop in deze bergketen, bovenop skioord Peyragudes.



Na ruim vijftig relatief vlakke kilometers voert de Col d’Aspin (12 km aan 6,5%) de renners naar bijna 1.500 meter hoogte. Na een korte afdaling volgt de tweetrapsraket Sarrat de l’Artigou-Hourquette d’Ancizan (8,2 km aan 5,1%). Vanaf de top is het nog maar vijftig kilometer tot de aankomststreep.

Daarna wacht de klim naar Col de Val Louron-Azet (10,7 km aan 6,8%). Na de duik richting het bergdorp Loudenvielle is het wachten op de slotklim naar het skioord Peyragudes. De beslissing valt op de acht kilometer lange klim, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%. Op de steilste stukken, onder meer in de laatste anderhalve kilometer voor de finish, tikt Peyragudes de 16% aan.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.25 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Afstand: 129,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint La Barthe-de-Neste: tussen 14.10 en 14.15 uur

Passage Col d’Aspin: tussen 15.05 en 15.15 uur

Passage Hourquette d’Ancizan tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Col de Val Louron-Azet: tussen 16.15 en 16.40 uur

