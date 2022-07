Tour 2022: Liveblog – Etappe 16 naar Foix dinsdag 19 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Na de derde en laatste rustdag in Carcassonne trekt de karavaan naar Foix, voor een overgangsrit in de zestiende etappe. Vroeg in de rit liggen twee klimmetjes, maar het echte werk begint op 65 kilometer van de meet. Dan volgen achtereenvolgens de Port de Lers en de Mur de Péguère.

Het parcours leidt de renners vanuit Carcassonne in zuidwestelijke richting naar het naastgelegen departement Ariège. In de eerste vijftig kilometer liggen drie korte klimmetjes om de benen op te warmen: de Côte de Saint-Hilaire (1,6 km aan 6,6%), de Col de l’Espinas (5,2 km aan 5,3%) en de niet gecategoriseerde Col du Bac (3,2 km aan 5,3%).

Met nog tachtig kilometer te gaan begint de weg al langzaam op te lopen. Dit is de inleiding van de Port de Lers (11,4 km aan 7%). De snelle afdaling voert de renners naar Massat, waar ook de voet van de slotklim ligt. Dit is de steile Mûr de Péguère (9,3 km aan 7,9%).

De laatste 3,6 kilometer daarvan wordt een geitenpad opgezocht. Die drie kilometer gaan aan een gemiddelde van 11,4% en met uitschieters tot 18%. Eenmaal op de top aangekomen, op 1.362 meter hoogte, wacht nog een lange afzink van ongeveer 27 kilometer richting finishplaats Foix.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 178,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Saint-Hilaire: tussen 13.00 en 13.05 uur

Passage Col d’Espinas: tussen 13.35 en 13.45 uur

Tussensprint Lavelanet: tussen 14.20 en 14.30 uur

Passage Port de Lers: tussen 15.45 en 16.05 uur

Passage Mûr de Péguère: tussen 16.30 en 16.55 uur

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 16 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)