Tour 2022: Liveblog – Etappe 15 naar Carcassonne zondag 17 juli 2022 om 08:00

Na al het spektakel in deze tweede week, wordt deze op zondag afgesloten met een venijnige vijftiende etappe van Rodez naar Carcassonne. Op het oog lijkt het kansrijk voor de sprinters, met onderweg slechts twee klimmen van derde categorie.



Zo daags voor de laatste rustdag in deze Tour de France kiest de organisatie voor een lange etappe van 200 kilometer van Rodez naar Carcassonne. Hoewel beide steden wel een heuvelachtige, of soms zelfs bergachtige omgeving hebben, laat de ASO de heuvels dit keer voor wat ze zijn. Een dag na de zware aankomst op Mende mogen de rappe mannen en hun helpers aan het werk.

Toch zijn er twee klimmen van derde categorie, met eerst de Côte d’Ambialet (4,4 km aan 4,6%) en daarna de Côte des Cammazes (5,1 km aan 4,1%) op een kleine vijftig kilometer voor de finish. Voor de derde keer in vijf jaar is de finish van een Touretappe gelegen in het middeleeuwse Carcassonne. Vorig jaar won Mark Cavendish er een massasprint.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.40 en 18.05 uur

Afstand: 202,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte d’Ambialet: tussen 14.45 en 14.55 uur

Tussensprint Saint-Ferréol: tussen 16.25 en 16.45 uur

Passage Côte des Cammazes: tussen 16.40 en 16.55 uur

