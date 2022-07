Tour 2022: Liveblog – Etappe 14 naar Mende zaterdag 16 juli 2022 om 08:00

De renners in de Tour de France staat vandaag een veeleisende dag te wachten in het Centraal Massief. Waarschijnlijk krijgen we een strijd op twee fronten te zien: de eerste tussen de vluchters en de tweede tussen de klassementsrenners. Wie zegeviert op Mende?



De renners vertrekken vanuit het westelijk deel van Saint-Étienne in zuidelijke richting. Van daaruit begint de beklimming van de Côte de Saint-Just-Malmont (7,7 km aan 3,9%) van de derde categorie. Controleren vanuit het peloton is in de heuvelachtige fase die daarna komt, met daarin ook de Côte de Châtaignier (2,6 km aan 7,3%) van de derde categorie, uiterst lastig. Vervolgens meandert de route naar de Côte de Grandrieu (6,3 km aan 4,1%) van de derde categorie.

Via een korte afdaling komen de renners bij de volgende klim, de Côte de la Fage (4,2 km aan 6%) van derde categorie. Vanaf de top volgt een lange afdaling van 24 kilometer naar Mende. Daar begint het steile slotstuk van deze rit: de Côte de la Croix Neuve-Montée Jalabert (3 km aan 10,2%) van tweede categorie. Eenmaal de top gerond, is het nog 1,5 kilometer tot de finishlijn getrokken is op de start- en landingsbaan van de luchthaven Brenoix van Mende.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.35 uur

Afstand: 192,5 km

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Saint-Just-Malmont: tussen 12.50 en 12.55 uur

Passage Côte de Châtaignier: tussen 13.25 en 13.30 uur

Tussensprint in Yssingeaux: tussen 13.40 en 13.50 uur

Passage Côte de Grandrieu: tussen 15.45 en 16.05 uur

Passage Côte de la Fage: tussen 16.20 en 16.45 uur

Passage Côte de la Croix Neuve-Montée Jalabert: tussen 17.05 en 17.35 uur

