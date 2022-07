Tour 2022: Liveblog – Etappe 12 bergrit naar Alpe d’Huez donderdag 14 juli 2022 om 08:00

De twaalfde etappe van de Tour de France 2022 is een rit die je niet wilt missen. Op 14 juli, de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet, is de koninginnenrit over twee Tourcols en met aankomst op Alpe d’Huez.



Vanuit Briançon is het vals plat in een bijna rechte lijn naar de ‘makkelijke’ zijde van Col du Galibier (8,6 km aan 6,8%). Voorafgaand aan deze Tourcol zit nog de Col du Lautaret, die niet heel lastig is, maar met 26 kilometer wel ontzettend lang. Na de top volgt de afdaling via skistation Valloire en de Col du Télégraphe naar Saint-Michel-de-Maurienne.

Die stad is het startpunt van de Col de la Croix de Fer. Het is vooral de lengte (28,5 kilometer) en de onregelmatigheid wat de klim zwaar maakt. Het gemiddelde stijgingspercentage komt uit op 5% als gevolg van twee korte afdalingen. Na de afdaling wachten de fameuze 21 haarspeldbochten van Alpe d’Huez (13,8 km aan 8,1%), waar de Tour voor de 31ste keer finisht.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.50 en 18.30 uur

Afstand: 165,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Le Monêtier-les-Bains: tussen 13.35 en 13.45 uur

Passage Col du Galibier: tussen 14.20 en 14.30 uur

Passage Col de la Croix de Fer: tussen 16.30 en 16.55 uur

