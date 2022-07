Tour 2022: Liveblog – Etappe 11 bergrit naar Col du Granon woensdag 13 juli 2022 om 08:00

De Alpen! Vandaag staat de eerste van twee Alpenetappes op het programma. Na de start in Albertville, waar dertig jaar geleden de Olympische Winterspelen werden gehouden, wacht een serieuze bergrit in etappe elf. De finish ligt op de machtige Col du Granon. Is dit een kolfje naar de hand van de klassementsrenners?



De eerste hindernis van de dag is een van de mooiste beklimmingen ter wereld; de Lacets de Montvernier. Slechts 3,6 kilometer lang, maar met 18 haarspeldbochten die tegen een rotswand omhoog lopen is een het een van de meest fotogenieke beklimmingen. De twee cols die vanaf hier volgen, hebben weinig introductie nodig: de Col du Télégraphe (11,8 km aan 7,1%) en de nog meer befaamde Col du Galibier.

De beklimming van de noordflank van deze klassieke Tourcol is maar liefst 17,5 kilometer lang (6,9% gemiddeld) met een piek van 11,9%. Het brengt de renners naar een hoogte van 2.629 meter. De eerste renner die top bereikt, ontvangt het Souvenir Henri Desgrange. Na de top volgt een lange afdaling via de Col du Lautaret, waar de renners de kans krijgen iets te herstellen en zich voor te bereiden op een spetterend slotstuk.

De finish ligt op de top van de Col du Granon (11,3 km aan 9,2%). De vergeten reus is een ruim 11 kilometer lange regelmatige, maar steile klim. De weg omhoog heeft continu een stijgingspercentage dat schommelt tussen de acht en elf procent. De renners krijgen geen gelegenheid meer om te herstellen.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.15 uur

Afstand: 151,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Aiguebelle: tussen 12.50 en 12.55 uur

Passage Lacets de Montvernier: tussen 13.45 en 13.55 uur

Passage Col du Télégraphe: tussen 14.45 en 15.00 uur

Passage Col du Galibier: tussen 15.30 en 16.00 uur (Souvenir Henri Desgrange)

