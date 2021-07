Tour 2021: Liveblog – Renners maken zich op voor heuveletappe naar Quillan zaterdag 10 juli 2021 om 11:26

Om 12.25 vertrekt het peloton vanuit het pitoreske Carcassonne voor een rit van 184 kilometer naar Quillan. Onderweg komen de renners de nodige heuvels, wat kansen biedt voor een kopgroep. Gaat een avonturier vandaag met de overwinning aan de haal?



De renners starten in Carcassonne, de finishplaats van gisteren. Na de redelijk vlakke dertiende etappe staat er vandaag een heuvelrit op het menu. Er zijn maar liefst vijf colletjes die bedwongen moeten worden, twee van de derde en drie van de tweede categorie.

Na de laatste klim, de Col de Saint-Louis, dalen de renners af naar de finish in Quillan. Nooit eerder eindigde of startte een touretappe in het stadje, al ligt het wel vaak op de route. Voor de favorieten van vandaag moeten we denken aan mannen als Wout van Aert, Matej Mohorič of Kapser Asgreen.

Start: 12.25 in Carcassonne

Finish: tussen 16.45 en 17.15 in Quillan

Afstand: 183,7 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 14

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)