Tour 2021: Liveblog – Renners maken zich op voor individuele tijdrit naar Saint-Émilion

Om 13.05 gaat de eerste renner van start in de race tegen de klok naar Saint-Émilion. Het parcours is zo goed als vlak en trekt door de wijnvelden rondom Bordeaux. Voor enkele klassementsrenners is er vandaag nog een kans om iets op te schuiven. Wilco Kelderman hoeft maar 32 seconden goed te maken op nummer vier Ben O’Connor.

Er zijn vandaag twee meetpunten halverwege de rit. De eerste is na 7,5 kilometer, het tweede tussenpunt na precies 20 kilometer. Richting het tweede punt loopt de weg iets omhoog en ook richting de finish zien we een kleine stijging. Toch zijn het niet de stijgingspercentages die voor de verschillen zullen zorgen.

In 1996 finishte de één na laatste etappe ook in Saint-Émilion en dat was ook een tijdrit. Het betekende de doorbraak van Jan Ullrich, die bijna een minuut sneller was dan Miguel Indurain. Vandaag zullen alle ogen gericht zijn op veelvraat Tadej Pogacar. Ook Stefan Küng schrijven we op als één van de favorieten. En natuurlijk Wout van Aert, die zich gisteren gespaard heeft om vandaag te kunnen presteren.

Start: 13.05 uur (eerste renner) in Libourne

Finish: tussen 17.55 en 18.00 uur (laatste renner) in Saint-Émilion

Afstand: 30,8 kilometer

