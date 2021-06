Tour 2021: Liveblog – Eerste renners begonnen aan race tegen de klok woensdag 30 juni 2021 om 11:05

Op de vijfde dag van deze nu al legendarische Tour staat de eerste individuele tijdrit op het programma. Over een lichtglooiend parcours van 27 kilometer wordt van Changé naar Laval gereden. Gaat Mathieu van der Poel vandaag zijn maillot jaune verliezen?

Het gele circus maakt zich vandaag op voor een race tegen de klok en dus zullen de specialisten als Stefan Küng, Stefan Bissegger en Kasper Asgreen de rit van vandaag met rood hebben omcirkeld.

Ook de klassementsmannen zullen vandaag extra scherp moeten zijn, want de afgelopen dagen liet onder andere Primož Roglič zien hoe makkelijk het is om tijd op de concurrentie te verliezen. Kan de Sloveen zich vandaag herpakken? En wat doen zijn concurrenten Tadej Pogačar, Geraint Thomas en Richard Carapaz in deze chronorace?

Start: 12.15 uur (eerste renner)

Finish: tussen 17.20 en 17.25 uur (laatste renner)

Afstand: 27,2 kilometer

Tussenpunt: na 8,8 kilometer en 17,2 kilometer

