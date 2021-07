Tour 2021: Liveblog – Peloton zonder Roglic en Van der Poel maakt zich op voor etappe 9 zondag 4 juli 2021 om 12:09

Op dag negen van deze Tour trekt het peloton van Cluses naar Tignes. De 145 kilometer lange Alpenrit kent maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen en zal dus ongetwijfeld ten prooi vallen aan de klimgeiten van het peloton.

Voor het eerst deze Tour de France staat er een klim uit de buitencategorie op het programma. De Col du Pré ligt op 65 kilometer van de meet, is 12,6 km lang en stijgt met een gemiddelde van 7,7%.

Voor kanshebbers op de ritzege kijken we natuurlijk naar Tadej Pogačar. De topfavoriet voor de eindzege reed gisteren op bizarre wijze naar het geel, dus ook vandaag is ‘Pogi’ de man om in de gaten te houden. Zeker met het uitvallen van Primoz Roglič lijkt niemand de winnaar van vorig jaar nog van de zege af te kunnen houden.

Richard Carapaz was gisteren echter de enige die nog een antwoord had op de eerste demarrage van Pogačar en ook nummer drie van het algemeen klassement Alexey Lutsenko zal vandaag de messen geslepen hebben. En wat kan kersverse bergkoning Wout Poels in de Franse Alpen teweeg brengen?

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Afstand: 144,9 kilometer

