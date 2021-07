Tour 2021: Liveblog – Peloton maakt zich klaar voor eerste bergrit zaterdag 3 juli 2021 om 12:03

Vandaag staat de eerste echte bergetappe op het programma. De renners krijgen drie klimmen van de eerste categorie voor de wielen in de rit van 150 kilometer van Oyonnax naar Le Grand-Bornand. Kan Mathieu van der Poel zijn gele trui behouden?

Na een tussensprint en twee colletjes van de derde en vierde categorie, begint na 97 kilometer het echte werk. Het tourpeloton gaat eerst de Côte de Mont-Saxonnex (5,7 km aan 8,3%) en de Col de Romme (8,8 km aan 8,9%) over. Na deze twee klimmen van de eerste categorie, moeten de renners ook nog de Col de la Colombière bedwingen (7,5 km aan 8,5%). Bovenop liggen acht, vijf en twee bonificatieseconden.

Na de Colombière volgt een afdaling tot aan de finish in Le Grand-Bornand. In het verleden wonnen hier bijvoorbeeld Linus Gerdemann en Rui Costa. De meest recente rit die hier eindigde, in de Tour van 2018, viel ten prooi aan Julian Alaphillipe.

Start: 13.10 uur in Oyonnax

Finish: tussen 17.05 en 17.30 uur in Le Grand-Bornand

Afstand: 150,8 kilometer

