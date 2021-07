Tour 2021: Liveblog – Renners maken zich klaar voor sprintetappe naar Châteauroux donderdag 1 juli 2021 om 12:44

Na de race tegen de klok van gisteren, staat er vandaag weer een reguliere etappe op het menu. Normaal gesproken zien we in Châteauroux een sprinter als eerste over de finish rollen. Gaat Cavendish voor nummer 32? Of wordt het toch Merlier?

Het parcours van 160 kilometer van vandaag is niet al te lastig. De tourkaravaan trekt langs de kastelen in de Loirevallei naar de enige klim van de dag op 88 kilometer van de meet. Bovenop het colletje van 2,9% is één punt voor het bergklassement te verdienen. Ruim 30 kilometer later, met nog 56 kilometer te gaan, volgt een tussensprint waar de rappe mannen alvast de benen kunnen testen.

De weg naar de finish is vervolgens lang en recht, met maar een paar bochten in de laatste kilometers. De renners zullen wel blij zijn met de simpele aankomst in Châteauroux, met de beelden van de hectische derde etappe nog in het achterhoofd. Grote kans dat een sprinter met de overwinning aan de haal gaat, zoals Mario Cipollini en Mark Cavendish dat hier in het verleden ook al deden.

Start: 13.55 uur in Tours

Finish: tussen 17.25 en 17.45 uur in Châteauroux

Afstand: 160,6 kilometer

