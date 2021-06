Tour 2021: Liveblog – etappe 4 naar Fougères dinsdag 29 juni 2021 om 12:15

Om 13.25 vertrekt het gehavende peloton vanuit Redon voor een etappe van 150 kilometer naar Fougères. Het is de laatste van vier etappes door Bretagne. Ook vandaag liggen er kansen voor de sprinters.

De etappe van Redon naar Fougères is nog vlakker dan gisteren. Er zijn vandaag geen bergpunten te verdienen, dus Schelling hoeft zich geen zorgen te maken. Wel is er een tussensprint op 36 kilometer van de eindstreep, waar de sprinters de benen even kunnen testen. Er is ook gewaarschuwd voor waaiers vandaag, mits de wind krachtig genoeg is.

De finish ligt in Fougères, een stad die de laatste jaren al vaker met de Tour te maken kreeg. In 2015 won Cavendish hier de zevende etappe, voor Greipel en Sagan. Alle drie zijn ze er ook dit jaar weer bij. De aankomst is niet zo gevaarlijk als gisteren, maar kan met drie rotondes in de laatste kilometers wel voor de nodige hectiek zorgen.

Lees ook: Voorbeschouwing etappe 4 van Redon naar Fougères

Start: 13.25 uur in Redon

Finish: tussen 16.52 en 17.10 uur in Fougères

Afstand: 150,4 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Parcours etappe 4

Deelnemerslijst Tour de France 2021