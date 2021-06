Tour 2021: Liveblog – Etappe 3 naar Pontivy maandag 28 juni 2021 om 12:01

Om 13.10 gaat de derde etappe van de Tour de France van start in Lorient. Mathieu van der Poel draagt het geel na zijn machtsgreep van gisteren. Vandaag zijn de pure sprinters aan de beurt, tenzij de vluchters weg weten te blijven natuurlijk.

Onderweg komen de renners twee colletjes van de vierde categorie tegen. Hier kan Schelling het voor de derde dag op rij proberen om de bolletjestrui te heroveren. Tussen de twee klimmetjes is ook nog een tussensprint in La Fourchette.

De finishlijn is getrokken in Pontivy, de geboortestad van UCI-voorzitter David Lappartient. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Tour hier aankomt. De laatste kilometers zijn helemaal vlak, maar kunnen door de haakse bochten toch nog voor de nodige chaos in het peloton zorgen.

Start: 13.10 uur in Lorient

Finish: tussen 17.25 en 17.50 uur in Pontivy

Afstand: 182,9 kilometer

