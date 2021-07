Tour 2021: Liveblog – Peloton maakt zich op voor sprintetappe naar Champs-Élysées zondag 18 juli 2021 om 15:06

De 108e Tour de France komt vandaag ten einde in Parijs. Op de Champs-Élysées wordt sinds jaar en dag Le Grande Boucle afgesloten met een massasprint en ook dit jaar mogen de rappe jongens van het peloton zich opmaken voor een koninklijke spurt.

Het zit erop. De drie weken koers zijn voorbij en vandaag is er nog één kans voor Mark Cavendish om het record van Eddy Merckx te verbreken. Het zou een jongensboek zijn: je 35e ritzege behalen op de mythische Champs-Élysées en daarmee je tweede groene trui binnenhalen.

Toch is The Manx Missile nog niet zeker van zijn triomf. De concurrentie uit de hoek van Wout van Aert, Michael Matthews of Jasper Philipsen zal stevig zijn en ook mannen als Cees Bol, André Greipel of Mads Pedersen zijn nog naarstig op zoek naar een ritzege.

Start: 16.15 uur

Finish: tussen 19.00 en 19.16 uur

Afstand: 108,4 kilometer