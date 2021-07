Tour 2021: Liveblog – Peloton maakt zich op voor sprintetappe naar Libourne vrijdag 16 juli 2021 om 11:22

Na twee zware Pyreneeënritten krijgen de renners vandaag een vrijwel vlakke rit voorgeschoteld. Om 12.20 klinkt het startschot in Mourenx en en vertrekt het tourpeloton in noordelijke richting naar Libourne. De sprinters zullen het laatste woord hebben en Cavendish kan zomaar nog een rit bijschrijven op zijn palmares.

Na dertien kilometer is er op de Côte de Bareille één bergpuntje te behalen, de een na laatste van deze Tour. Voor het bergklassement maakt het niet meer uit, dat is gisteren op de Luz Ardiden al beslist met de zege van Pogacar. Op 153 kilometer van de meet kunnen de sprinters alvast de benen testen bij de tussensprint. Matthews kan hier het gat met groenetruidrager Cavendish, 38 punten, wat kleiner maken.

Vervolgens trekken de renners in een bijna rechte lijn naar het noorden, om iets voorbij Bordeaux te finishen in Libourne. Topfavoriet is Cavendish, die momenteel de sterkste sprinter van het peloton lijkt te zijn. Maar sluit ook Philipsen en Van Aert niet uit, hoewel die laatste aangaf niet mee te zullen sprinten. Of komt er nog een Nederlands sprintsucces met Bol?

Start: 12.20 uur in Mourenx

Finish: tussen 17.05 en 17.35 uur in Libourne

Afstand: 207 kilometer

