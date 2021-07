Tour 2021: Liveblog – Drie koplopers op avontuur in laatste Pyreneeënrit donderdag 15 juli 2021 om 12:31

In de achttiende rit van deze Tour staat opnieuw een loodzware Pyreneeënrit op het programma. Het bijna 130 kilometer lange parcours voert van Pau naar Luz Ardiden en kent vier gecategoriseerde beklimmingen, waaronder de legendarische Tourmalet.

Voor de 84e keer in de Tourgeschiedenis beklimt het peloton de Col du Tourmalet. Daarmee is deze Pyreneeënreus van ruim 17 kilometer aan 7,3% met afstand de populairste berg uit de Tour: de Col d’Aspin werd ‘slechts’ 74 keer in het parcours opgenomen.

De finish ligt vandaag in Luz Ardiden, een populair skioord in de Hautes-Pyrénées. De etappe finisht op een hoogte van 1720 meter en daarmee lijkt het een ideale aankomst voor de klimgeiten van het peloton. Wordt het opnieuw een strijd tussen de klassementsmannen of overleeft een vroege vluchter de twee cols van buitencategorie?

Start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.19 en 17.44 uur

Afstand: 129,7 kilometer

