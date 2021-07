Tour 2021: Liveblog – Etappe 17 naar Col du Portet woensdag 14 juli 2021 om 10:44

Om 11.50 gaat de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk van start. Het belooft een zware bergrit te worden, waarin het eindklassement zomaar beslist kan worden. Wat kunnen de concurrenten van Pogačar nog uithalen?

De eerste honderd kilometer zijn vrij eenvoudig, zonder gecategoriseerde klim. Met nog 65 kilometer te gaan is er een tussensprint, daarna begint het echte spektakel. Als eerste ligt de Col de Peyresourde op de route, een klim van 13,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Bovenop liggen 10 punten voor het bergklassement.

Vervolgens gaan de renners de Col de Val Louron-Azet over (7,4 km aan 8,3%). Na de top, waar ook 10 bergpunten te verdienen zijn, gaat het even bergafwaarts. Als laatste obstakel van de dag is daar als scherprechter de Col du Portet (16,1 km aan 8,6%). Hier zijn maar lieftst 40 bergpunten te behalen. Hoewel het algemeen klassement al redelijk in een plooi ligt, is hier de kans om nog wat verschillen te maken.

De laatste 65 kilometer zijn eigenlijk gekopieerd van de bergrit uit 2018, gewonnen door Quintana. Ook vandaag kan de Colombiaan weer toeslaan en het bergklassement naar zich toetrekken, al kan geletruidrager Pogačar hier ook goed uit de voeten. Verder vlakken we Vingegaard en Carapaz ook niet uit. Voor de Nederlandse kansen kijken we naar Poels, en met een schuin oog naar Mollema en Kruijswijk.

Start: 11.50 uur in Muret

Finish: tussen 16.50 en 17.25 uur op Col du Portet

Afstand: 178,4 kilometer

