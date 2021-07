Tour 2021: Liveblog – Etappe 16 van Pas de la Case naar Saint-Gaudens dinsdag 13 juli 2021 om 12:00

Na de rustdag van gisteren staat er vandaag opnieuw een Pyreneeënrit op het programma. Het 169 kilometer lange parcours voert van Pas de la Case naar Saint-Gaudens en bevat vier gecategoriseerde beklimmingen.

De bergen en heuvels die vandaag de revue passeren zijn dan misschien niet zwaar genoeg om grote verschillen in het klassement te veroorzaken, toch zal het voor sommige renners een loodzware dag worden. Met de fameuze Col de Portet-d’Aspet als voorlaatste hindernis, lijken de sprinters zo goed als kansloos.

Daarom lijkt de etappe van vandaag ten prooi te vallen aan de aanvallers van het peloton. Renners met al een rit op zak, zoals Wout van Aert, Matej Mohoric of Julian Alaphilippe hebben wellicht een plan uit de hoge hoed getoverd, maar ook underdogs als Magnus Cort, Omar Fraile of Sergio Higuita kun je gerust opschrijven in een rit als deze.

Start: 13.05 uur

Finish: tussen 17.21 en 17.46 uur

Afstand: 169 kilometer

