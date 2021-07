Tour 2021: Liveblog – Peloton bereidt zich voor op Pyreneeënrit naar Andorra zondag 11 juli 2021 om 11:20

Daags na de knappe solozege van Bauke Mollema in Quillan gaat de Tour de France verder met een etappe door de Pyreneeën. De rit van 191,3 kilometer leidt de renners over vier beklimmingen van Céret naar Andorra la Vella, waar de aankomst na een afdaling ligt. Tadej Pogačar verdedigt een voorsprong van 4.04 minuut op Guillaume Martin en meer dan vijf minuten op Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz. Mis niets van de rit in ons liveblog.

Vanuit de start krijgen de renners meteen de eerste klimmetjes voor de wielen met de Col de Llauro en de Col de Fourtou. Het zijn slechts opwarmertjes voor de beklimmingen die later in de etappe volgen. De eerste is de Montée de Mont-Louis (8,4 km aan 5,7%) van eerste categorie.

Vervolgens wordt aan de Col de Puymorens (5,9 km aan 4,6%) van tweede categorie begonnen, die in feite met de Port d’Envalira (10,7 km aan 6,2%) van eerste categorie een lange, getrapte beklimming vormt. Als de renners bovenkomen op de Port d’Envalira, op 2.408 meter hoogte, bevinden zij zich inmiddels op Andorrese grond. Degene die als eerste de bergsprint doorkruist, strijkt niet alleen punten voor de bolletjestrui op, maar sleept ook de Souvenir Henri Desgrange in de wacht.

Na de Port d’Envalira volgt een lange afdaling die uiteindelijk uitkomt in Andorra la Vella, de aankomstplaats van deze etappe. Daarna volgt nog de Col de Beixalis (6,4 km aan 8,5%) van eerste categorie. Deze klim is vooral in de eerste vier kilometer nogal onregelmatig met een maximale stijging tot achttien procent. Na de top is het via Anyós nog 14,5 kilometer naar de meet.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 17.28 en 18.05 uur

Afstand: 191,3 kilometer

