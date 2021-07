Tour 2021: Liveblog – Drie vroege vluchters op avontuur in dertiende etappe vrijdag 9 juli 2021 om 11:01

In de dertiende rit van deze Tour trekt het gele circus in nagenoeg rechte lijn van Nîmes naar Carcassonne. Het 220 kilometer lange parcours kent slechts één gecategoriseerde beklimming en dus is de vraag: wordt het een sprint of gaat – net als gisteren – een kopgroep er met de buit vandoor?

Etappe 13 is een rit met veel historie en toeristische trekpleisters. Na vertrek uit Nîmes, waar de oude Romeinse arena en de andere overblijfselen achter worden gelaten, zet het peloton koers richting Carcassonne. Deze middeleeuwse vestingstad is zeer geliefd bij toeristen en ook de Tour houdt van deze historische plaats: al 18 keer werd de stad in het parcours opgenomen.

De kans is groot dat, net als voorgaande jaren, een sterke kopgroep in Carcassonne om de zege gaat strijden. Hardrijders als Kasper Asgreen, Wout van Aert of Jasper Stuyven kunnen er wellicht een potje breken, maar ook klasbakken als Julian Alaphilippe, Greg van Avermaet of Sonny Colbrelli moet je nooit afschrijven op een dergelijk bochtig parcours.

Lees ook: Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 13 van Nîmes naar Carcassonne

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 219,9 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!