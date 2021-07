Tour 2021: Liveblog – Kopgroep van dertien in winderige etappe richting Nîmes donderdag 8 juli 2021 om 12:26

Om 13.30 vertrekken de renners vanuit Saint-Paul-Troix-Châteaux voor een relatief vlakke etappe van 159 kilometer naar Nîmes. Mogelijk speelt de wind vandaag een rol op de open vlakten in de Ardèche. De klassementsploegen moeten alert zijn. Kan Cavendish zijn 34e etappezege boeken?

We beginnen vandaag in Saint-Paul-Troix-Châteaux, aan de oostkant van de Rhône. Na de loodzware elfde etappe van gisteren, staat er vandaag een minder lastige rit op het programma. Op papier dan, want als de wind de kop op steekt, zullen de renners het alsnog zwaar te verduren krijgen. De enige klim van de dag ligt op 75 km van de finish en is er eentje van de derde categorie.

De finishlijn is getrokken in Nîmes, waar de sporen van het Romeinse rijk nog goed zichtbaar zijn. In een minder ver verleden won Caleb Ewan hier de massasprint. De Australiër is er helaas niet meer bij, maar Mark Cavendish, die ook al eens won in Nîmes, kan hier vandaag geschiedenis schrijven.

Start: 13.30 uur in Saint-Paul-Troix-Châteaux

Finish: tussen 17.10 en 17.35 in Nîmes

Afstand: 159,4 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 12

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)