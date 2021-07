Tour 2021: Liveblog – etappe 11 naar Malaucène woensdag 7 juli 2021 om 10:54

Om 12.00 vertrekken de renners vanuit Sorgues voor een loodzware etappe van bijna 200 kilometer naar Malaucène. Wielerfans hebben massaal uitgekeken naar de elfde etappe, waar het peloton twee keer de Mont Ventoux moet bedwingen. Wie gaat het Pogacar lastig maken vandaag?

De eerste 70 kilometer zijn niet al te lastig, met een tussensprint en twee colletjes van de vierde categorie. Dan volgt de Col de la Liguière (9,3 km aan 6,7%), een opwarmertje voor de Mont Ventoux. Het peloton moet de kale berg twee keer beklimmen vandaag. De eerste keer is gecategoriseerd als eerste categorie (22,1 km aan 5%).

De tweede beklimming van de Mont Ventoux is korter, maar ook steiler (15,6 km aan 8,7%). Na de top dalen de renners 20 kilometer af naar aankomstplaats Malaucène. De winnaar van vandaag zal het dalen dus ook goed moeten beheersen. Hoewel de Tour in het verleden vaker Malaucène passeerde, is het de eerste keer dat de finsishlijn er getrokken is.

Start: 12.00 uur in Sorgues

Finish: tussen 17.20 en 18.00 in Malaucène

Afstand: 198,9 kilometer

