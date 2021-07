Tour 2021: Liveblog – Uitgerust peloton maakt zich op voor vlakke rit naar Valence dinsdag 6 juli 2021 om 11:57

Om 13.05 vertrekt het uitgeruste peloton vanuit Albertville voor een etappe van 190 kilometer naar Valence. De vrijwel vlakke rit biedt kansen voor de overgebleven sprinters. Pakt Cavendish nummer 33 of kan Cees Bol voor een verrassing zorgen?

De rit van vandaag is tamelijk vlak, wat opvallend is gezien de bergachtige omgeving. Na 58,5 km ligt één punt voor het bergklassement klaar, maar daarmee is het klimmen wel gedaan. 24 kilometer later volgt de enige tussensprint van de dag.

Vandaag zal waarschijnlijk een van de overgebleven sprinters met de etappezege aan de haal gaan, tenzij de wind roet in het eten gooit. Als in het Rhôndedal de wind opsteekt, is het maar de vraag of het peloton bij elkaar kan blijven. Bij de vorige twee aankomsten in Valence, in 2015 en 2018, wonnen respectievelijk André Greipel en Peter Sagan.

Start: 13.05 uur in Albertville

Finish: tussen 17.23 en 17.46 in Valence

Afstand: 190,7 kilometer

