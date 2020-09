Tour 2020: Liveblog – Wie sprint naar de overwinning op de Champs-Elysées? zondag 20 september 2020 om 15:34

Na een historische plottwist op La Planche des Belles Filles, zit de Tour er zo goed als op. De renners hebben drie weken lang lief en leed gedeeld, maar in Parijs volgt dan eindelijk de verlossing. De klassementsrenners willen vooral heelhuids over de streep komen, maar de sprinters moeten op de Champs-Élysées nog een keer vol aan de bak.

Ook in het bizarre coronajaar eindigt de grootste wielerwedstrijd op aarde zoals gebruikelijk in de Franse hoofdstad. De slotrit is 122 kilometer lang en voert de renners van Mantes-la-Jolie naar de Champs-Élysées in Parijs. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er pas bij het opdraaien van het lokale circuit echt zal worden gekoerst.

Start: 16.00 uur in Mantes-La-Jolie

Finish: tussen 18.50-19.08 uur in Parijs

Afstand: 122 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

