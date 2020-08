Tour 2020: Liveblog – Sivakov, Alaphilippe en Dumoulin keren terug in peloton zaterdag 29 augustus 2020 om 13:45

Le Grand Départ is daar! Niet eind juni, maar eind augustus in verband met het coronavirus. Alhoewel dit virus nog steeds voor onzekerheden zorgt bij alle deelnemende partijen, wordt er vandaag in Nice om de eerste gele trui gestreden. Wie pakt deze felbegeerde trui in dit bijzondere seizoen?

De eerste etappe herbergt twee gecategoriseerde beklimmingen. Deze zullen ongetwijfeld voor twijfels bij de sprinters zorgen. Worden zij op de Côte de Rimiez vanmiddag gelost? Dan zal het een lastig verhaal voor hen worden om in Nice nog naar de gele trui te sprinten. Enkele kanshebbers op de gele trui vanmiddag zijn Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en Wout van Aert.

Start: 14.14 uur in Nice

Finish: 17.47 – 18.29 uur in Nice

Afstand: 156 kilometer

