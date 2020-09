Tour 2020: Liveblog – Eerste renners beginnen aan klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles zaterdag 19 september 2020 om 12:30

Alleen de tijdrit naar La Planche des Belles Filles scheidt de renners in de Tour de France nog van de optocht naar Parijs. Primož Roglič is als drager van het geel de grote favoriet om in de Vogezen de puntjes op de i te zetten. Kan Tadej Pogačar hem nog onder druk zetten? En hoe presteren de tijdritspecialisten Jumbo-Visma?

De 36,2 kilometer lange tijdrit gaat van start in Lure, een plaatsje in het noordoosten van Frankrijk. De eerste vijftien kilometer zijn nagenoeg vlak. Na 14,5 kilometer volgt de eerste tijdsopname. Daarna begint de weg al licht op te lopen. Het kenmerkt het begin van de Col de la Chevestraye waarvan de ‘top’ na 24 kilometer ligt. Wat daarna volgt is een korte afdaling naar de voet van de slotklim.

Het tweede tussenpunt ligt na 30,3 kilometer, precies aan de voet van La Planche des Belles Filles. Daar bereiken de renners één voor één het begin van de immens steile klim in de Vogezen. La Planche is hier ‘slechts’ 5,9 kilometer lang, maar kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% met uitschieters tot 20% vlak onder de top. Vooral de eerste, de derde en de vierde kilometer zijn steil, met percentages die tegen de 10% aan tikken.

Start eerste renner: 13.00 uur in Lure

Finish laatste renner: rond 18.09 uur op La Planche des Belles Filles

Afstand: 36,2 kilometer

