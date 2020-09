Tour 2020: Liveblog – Vluchters, sprinters óf waaiers in etappe 7? vrijdag 4 september 2020 om 13:10

Grote kans dat – net als gisteren – de aanvallers vandaag in het voordeel zijn in de zevende etappe van de Tour de France 2020. Maar zo heel veel kansen voor sprinters zijn er niet, dus belooft het een boeiende rit te zijn!

De etappe brengt ons op deze donderdag over een afstand van 168 kilometer van Millau naar Lavaur, dwars door de zuidelijke regio Occitanië. Voor de kijkers is het imposante Viaduct van Millau over de Tarn-rivier een streling voor het oog, maar laat je daardoor niet te veel afleiden. Want dan mis je waarschijnlijk meteen vuurwerk. De openingsfase biedt namelijk meteen kansen voor vluchters met snode plannen. Na negen kilometer ligt namelijk de eerste top van een klimmetje van derde categorie.

Alsof dat nog niet genoeg voer is voor de aanvallers, volgen daarna – verspreidt over de eerste 73,5 kilometer van de dag – nog de nodige hoogtemeters. Het laatste klimmetje van de dag is van de vierde categorie en de top daarvan ligt na 97,5 kilometer. Daarna gaat het in grotendeels dalende en vlakke wegen naar finishplaats Lavaur. Tijd zat dus voor de sprintersploegen om zich te mobiliseren en zodoende een extra kans voor hun snelle man af te dwingen. Bovendien ligt het gevaar van waaiers op de loer!

Start: 13.25 uur in Millau

Finish: tussen 17.19 en 17.41 uur in Lavaur

Afstand: 168 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 7

Parcours etappe 7

Klassementen na etappe 56

Deelnemerslijst Tour de France 2020