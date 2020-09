Tour 2020: Liveblog – Greg Van Avermaet virtueel in het geel op weg naar Mont Aigoual donderdag 3 september 2020 om 11:30

Een dag na de wandeletappe (gewonnen door Wout van Aert) en twee dagen na de bergop aankomst in Orcières-Merlette (gewonnen door Primoz Roglic) is de zesde etappe van de Tour de France 2020 er weer een voor de klimmers. De route leidt de renners na een zware finale naar Mont Aigoual. Mis niets van de rit in ons liveblog!

Tijdens de openingsfase door de Ardèche krijgen de renners licht glooiende wegen voor de kiezen. De enige tussensprint van de dag ligt na 125 kilometer. Op het menu staat een zware finale door de Cevennen, waarin de renners meer dan dertig kilometer moeten klimmen. De eerste van de drie beklimmingen is de Col de Mourèzes. De klim is zes kilometer lang aan 4,8% gemiddeld.

Daarna volgt de Col de la Lusette, 11,7 kilometer lang aan 7,3%. De klim voert de renners over smalle en lastige wegen. Op de top van deze klim liggen acht, vijf en twee bonificatieseconden te wachten. Vanaf de top van de Lusette is het nog 13,5 kilometer tot de finish. De etappe zal beslist worden op de Mont Aigoual. Het 8,3 kilometer lange slotstuk is een echte tempoklim, met een gemiddeld stijgingspercentage van 4%.

Start: 12.00 uur in Le Teil

Finish: tussen 16.45 en 17.14 uur in Mont Aigoual

Afstand: 191 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 6

Parcours etappe 6

Klassementen na etappe 5

Deelnemerslijst Tour de France 2020