Tour 2020: Liveblog – Strijd om de bolletjestrui in vroege vlucht maandag 31 augustus 2020 om 11:50

In de derde etappe van de Tour de France trekt het peloton van Nice naar Sisteron. Na de bergetappe van gisteren, lijken de sprinters vandaag weer aan bod te zijn. Zij moeten dan wel eerst bijna 3000 hoogtemeters overleven.

Die hoogtemeters worden vooral gemaakt in de openingsfase van de wedstrijd, waarin de Col du Pilon en de Col de la Faye op het menu staan. Even later wordt het peloton zelfs naar een hoogte van bijna 1200 meter gebracht. Daarna is er nog 80 kilometer te rijden tot de finish en hebben sprinters als Caleb Ewan en Sam Bennett alle tijd om weer terug te keren. Wie pakt de overwinning?

Start: 12.20 uur in Nice

Finish: 17.03 – 17.33 uur in Sisteron

Afstand: 198 kilometer

